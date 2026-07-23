Nicole Moreno contó que Luis Mateucci le hizo escena de celos en 2026 y él se defendió: "Marqué el territorio"
En el capítulo 31 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno delató a Luis Mateucci y reveló una graciosa escena de celos.
Primero, la modelo aclaró que desde 2019, que fue cuando tuvieron el romance, que no se veían con el trasandino, sin embargo, él hizo acciones bastante sospechosas para que eso cambiara.
"Empezó a aparecer en distintos lugares dondeyo estaba", contó la influencer, dejando a varios sorprendidos.
La graciosa anécdota de Nicole Moreno sobre Luis Mateucci
En ese instante, vino lo chistoso y Nicole Moreno evidenció a Luis Mateucci: "Estábamos en un asado y me puse a conversar con otro amigo que tenemos en común y se acerca y me dice '¿Por qué estás conversando con él?".
"¿Eso fue cuando estaba mi papá? Marqué el territorio", replicó el trasandino y ahí recién se acordó y comenzó a reírse.
Finalmente, la modelo fitness confidenció que toda esta situación ocurrió en enero de este año, provocando el impacto de Bárbara Córdoba.
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