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Ludmila Ksenofontova reveló el verdadero motivo por la que no fue a la Gala de Viña: "Tenía un diseñador..."

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 30 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova se refirió al bullado episodio de por qué no fue a la Gala de Viña 2025.

Todo comenzó cuando Nicole Moreno le hizo una sincera pregunta a su compañera: "Con mucho respeto te lo voy a decir, para ir a la Gala de Viña ¿Por qué no lo hizo contigo?".

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Cabe destacar que el año pasado, Álvaro Ballero y la patinadora fueron invitados al evento y no fueron. Sin embargo, en la edición 2026 él sí decidió asistir, pero con su pareja de ese entonces, María José Reyes.

La respuesta de Ludmila Ksenofontova

Tras lo anterior, Ludmila Ksenofontova explicó qué fue lo que verdaderamente pasó: "El año pasado no fuimos, nos invitaron, pero estábamos tan mal".

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Pese a los problemas maritales, la patinadora igualmente tenía todo bastante avanzado: "Yo igual quería ir porque me gusta, tenía un diseñador que me iba a hacer el vestido y todo, todo gratis".

Finalmente, la participante reveló que su inminente quiebre no fue la única razón: "También fue por plata". 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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