"Nunca le ha soltado la mano": Nico Solabarrieta destacó apoyo total de Ivette Vergara a Fernando Solabarrieta
En el capítulo 29 de Volverías con tu ex? 2, Nicolás Solabarrieta tuvo especiales palabras para sus padres, en una emotiva actividad.
Le mostraron al exfutbolista una foto de cuando él era pequeño, donde aparecía en un auto de juguete, tal como si estuviera manejando.
Según explicó, para él hablar de cómo fue su infancia se traducía en que sus compañeros podían entender su forma de amar a las personas.
Nico Solabarrieta y la relación de sus padres
Tras lo anterior, se refirió a la relación de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara: "Yo con mis padres he aprendido lo que es el amor incondicional, independiente de las cosas que puedan pasar, nunca se han soltado, han pasado cosas muy difíciles".
Y luego, destacó en específico el apoyo irrestricto de su mamá a su papá: "Ver a mi mamá ser una mujer incondicional al lado de mi padre en bajadas fuertes, que podrían haber tumbado a cualquier mujer, ella nunca le ha soltado la mano y no tengo ninguna duda que nunca lo va a hacer".
"Por eso es que mi manera de amar siempre siempre va a ser incondicional y por más que me pueda romper un montón de veces, siempre voy a estar ahí por las personas que amo", agregó finalmente el ingeniero.
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