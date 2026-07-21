Bárbara Córdoba emplazó a Flavia Laos por beso con Mateucci y ella respondió: "Él te tiene que respetar"
En el capítulo 29 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba y Flavia Laos se enfrascaron fuertemente en una discusión por Luis Mateucci.
La trasandina se enteró que su expareja se había besado con la peruana, pero todo parte de una actividad en la fiesta de solteros.
Debido a esto, "Barbie" le preguntó directamente a la cantante qué había pasado y ella fue sincera, mientras que Mateucci intentaba hacer chistosa la situación: "Fue con un poco de lengua, de los dos".
La respuesta de Flavia Laos
Tras lo anterior, Bárbara Córdoba se enfureció con Luis Mateucci y lanzó una amenaza: "El mate a la conch... no me vuelvo a cruzar la baba con vos, porque se la das a todas, asqueroso".
El descargo de la argentina no cesó y luego, siguió con Flavia Laos: "Deja de hacerme trabajar extra porque le tuve que ir a limpiar la lengua con una cuchara, yo no estoy participando de la misma manera que tú, yo lo hago de una forma más elegante".
Sin embargo, la peruana no se quedó en silencio y replicó: "¿No se supone que todos tenemos que participar en las actividades? ¿Por qué no le hablas a tu chico, en vez de a mí? Él te tiene que respetar, yo te acabo de conocer ¿Tanto por un hombre? Hay tantos hombres en el mundo y me viene a decir que va a lavar la cuchara con cloro, qué se cree".
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