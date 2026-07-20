Nico Solabarrieta y Mateucci aconsejaron a Ludmila Ksenofontova por sus constantes peleas con Álvaro Ballero

20 jul. 2026 - 23:54 hrs.

En el capítulo 28 de Volverías con tu ex? 2, varios de los participantes se acercaron a Ludmila Ksenofontova a aconsejarla sobre sus peleas con Álvaro Ballero.

El primero fue Nico Solabarrieta: "En todo momento están tensos, no disfrutando lo que están haciendo, que puede ser la bolu... del otro día de las naranjitas, no entiendo".

Sin decir mucho, la patinadora artística se remitió a asentir, demostrando estar de acuerdo con lo que le decían.

Volverías con tu ex? 2

Los consejos a Ludmila Ksenofontova

Tras lo anterior, Luis Mateucci entregó su punto de vista: "A mi me cargó, después lo vi con cara de cu... con vos ¿Para qué? Era una naranja, no jodas".

Ludmila Ksenofontova expresó que a Álvaro Ballero le cuesta aceptar ese tipo de dinámicas y luego, el trasandino le preguntó si creía que cuando salieran del reality él iba a cambiar y ella dijo que no.

"Que no te cohiba, si vos quieres hacer la actividad, hazla, si después no te quiere perdonar, que no te perdone, no te lo va a perdonar afuera tampoco", aconsejó el argentino.