Yasmín Valdés sorprendió con su idéntico acento al interpretar a Ludmila Ksenofontova
En el capítulo 27 de Volverías con tu ex? 2, Yasmín Valdés sorprendió realizando una imitación casi idéntica de Ludmila Ksenofontova.
Yamila Reyna desafió a los participantes a actuar tal como sus compañeros y ellos se lo tomaron tan en serio que incluso, usaron sus mismas prendas.
A la actriz chilena le tocó dar vida a su amiga y lo que más llamó la atención fue el excelente acento al que logró llegar.
Yasmín Valdés fue Ludmila Ksenofontova
La primera escena que hizo fue junto a Ludmila Ksenofontova, quien la interpretó a ella y sacó risas entre sus compañeros.
Posteriomente, actuó con Luis Mateucci, quien dio vida a "Álvaro Ballero" y también hicieron reír a todos con una escena que sí ocurrió en el reality.
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