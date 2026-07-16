Yasmín Valdés sorprendió con su idéntico acento al interpretar a Ludmila Ksenofontova

16 jul. 2026 - 00:21 hrs.

En el capítulo 27 de Volverías con tu ex? 2, Yasmín Valdés sorprendió realizando una imitación casi idéntica de Ludmila Ksenofontova.

Yamila Reyna desafió a los participantes a actuar tal como sus compañeros y ellos se lo tomaron tan en serio que incluso, usaron sus mismas prendas.

A la actriz chilena le tocó dar vida a su amiga y lo que más llamó la atención fue el excelente acento al que logró llegar.

Yasmín Valdés fue Ludmila Ksenofontova

La primera escena que hizo fue junto a Ludmila Ksenofontova, quien la interpretó a ella y sacó risas entre sus compañeros.

Volverías con tu ex? 2

Posteriomente, actuó con Luis Mateucci, quien dio vida a "Álvaro Ballero" y también hicieron reír a todos con una escena que sí ocurrió en el reality.