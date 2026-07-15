"Yo no me abro...": El consejo de Luis Mateucci a Nico Solabarrieta que incluyó una inesperada mención a Furia

15 jul. 2026 - 23:31 hrs.

En el capítulo 27 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci hizo una inesperada mención sobre Furia, con quien convivió en El Internado.

Todo comenzó cuando Nico Solabarrieta le dijo al trasandino que se había dado cuenta que no podía confiarle ningún secreto a Rai Cerda.

Recordemos que el exfutbolista tuvo una fuerte discusión con su compañero, la cual hizo que la relación cordial que llevaban, se quebrara para siempre.

Los dichos de Luis Mateucci

Mientras daban vueltas por la casona, Luis Mateucci le dio un valioso consejo a Nico Solabarrieta, basado en su experiencia en el reality anterior.

Volverías con tu ex? 2

"Yo no me abro, yo aprendí a que, bueno, lamentablemente no te puedes abrir, porque si no todo será usado en tu contra, me pasó con Furia", expresó.

Cabe destacar que el argentino fue muy amigo de Juliana Scaglione al comienzo de El Internado, sin embargo, tuvieron fuertes peleas, donde se dijeron de todo.