Temporal se acerca a Santiago: A esta hora comenzaría la lluvia en la Región Metropolitana

15 jul. 2026 - 11:05 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó nuevos detalles del intenso temporal que afecta desde la tarde del martes a la zona centro sur, y que dejará abundantes precipitaciones en la Región Metropolitana.

Según informó el especialista en Mucho Gusto, el evento estará acompañado de un río atmosférico, condición que favorecerá al desarrollo de importantes lluvias y fuertes vientos.

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Leyton explicó que las precipitaciones llegarán a la Región Metropolitana durante la noche de este miércoles, aunque de una forma débil.

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El día jueves amanece con lluvias que, en el transcurso de la jornada, aumentarán de intensidad. "Cuando llega al mediodía, salta el registro de precipitaciones porque se intensifica", indicó.

El experto resaltó que entre la noche del jueves y la mañana del viernes se va a registrar el 40% de lo que se espera del evento, que sería entre 40 y 60 milímetros.

"La mañana del viernes declina un poco la intensidad de la precipitación, pero el sábado en la tarde se intensifican las lluvias", complementó.

Mientras que el domingo aumenta con todas sus letras el día domingo con la mayor cantidad de precipitación, cercana a 40 y 50 milímetros.

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