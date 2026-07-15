Impactante video: Grúa colapsa sobre río Maule mientras cargaba lancha con dos ocupantes en Constitución

15 jul. 2026 - 09:15 hrs.

Una impactante emergencia se registró la tarde del martes en Constitución, en la Región del Maule, cuando una grúa colapsó y cayó al agua mientras realizaba una maniobra para retirar una embarcación del río Maule.

El incidente ocurrió en medio de los preparativos por el aumento de caudal previsto en el río por la llegada del intenso sistema frontal.

Insólito momento

Según registró un video revisado en Mucho Gusto, una grúa telescópica izaba el bote "Alsado III", que llevaba a dos personas a bordo, para ponerlo a resguardo.

Mega

Por causas que se investigan, el equipo perdió estabilidad y comenzó a inclinarse hacia uno de sus costados hasta perder el equilibrio, volcando junto a la embarcación.

Ambos ocupantes resultaron ilesos, mientras el operador de la grúa fue llevado hasta un centro asistencial para constatar lesiones.

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