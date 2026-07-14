Lluvia en Santiago: Revelan cuándo comenzarían las precipitaciones y los milímetros que caerán

14 jul. 2026 - 11:50 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó un nuevo pronóstico de lluvias para Santiago, advirtiendo sobre un adelanto en las precipitaciones.

El especialista detalló que el sistema frontal se adelantó aproximadamente en 9 horas en relación a las proyecciones anteriores, por lo que el evento comenzaría a dejar precipitaciones durante el miércoles.

¿Cuánto lloverá en Santiago?

"Al final de la jornada comienzan las precipitaciones, pero débiles", indicó Leyton.

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De esta forma, el jueves se comenzará la jornada con una lluvia que, a medida que avance la jornada, se intensificará.

"El día viernes ya derechamente vamos a tener una cantidad importante de lluvia", agregó, señalando que las lluvias continuas se mantendrán durante el sábado y domingo.

Por último, estimó que desde el jueves hasta el martes de la próxima semana se registre un mínimo de 100 milímetros de precipitaciones en Santiago.

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