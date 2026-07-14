Histórico sistema frontal: Advierten probabilidad de tornados y trombas marinas en este sector

14 jul. 2026 - 10:20 hrs.

Un sistema frontal histórico afectará a la zona central del país, el cual dejará grandes cantidades de lluvias, viento y nieve en los próximos días.

Aunque, según el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, también estará acompañado de la probabilidad de trombas marinas y tornados en zonas costeras.

Alerta por trombas marinas y tornados

Durante Mucho Gusto, el especialista señaló que un primer sistema frontal "llega desde el sur, ingresa más bien rápido, y eso nos da la probabilidad de que vaya generando un cambio rápido en la estabilidad y se inestabilice rápidamente el ambiente".

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Detalló que "eso nos deja con esta cantidad de vapor de agua disponible, más la inestabilidad que genera el rápido ascenso al frente, de actividad tornádica".

El meteorólogo advirtió que el eventual desarrollo de trombas marinas y tornados será en el sector costero de la zona central.

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