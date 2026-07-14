"Se está adelantando": Intenso sistema frontal llegará antes de lo proyectado a la zona central

14 jul. 2026 - 10:50 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, actualizó este martes las proyecciones del sistema frontal que afectará a la zona central del país, con intensas lluvias y vientos.

Durante Mucho Gusto, el especialista señaló que el evento meteorológico se está adelantando en comparación con los pronósticos entregados con anterioridad.

¿Cuánto se adelantaron las lluvias?

En concreto, el sistema frontal se estaría adelantando aproximadamente 9 horas, lo que acelera el inicio de las intensas lluvias y vientos en varias regiones.

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"Se está estimando hoy día en Concepción un adelanto de 9 horas, es decir, comienza a las 21 horas del día de hoy, una precipitación importante de lo que se tenía considerado mañana para las 6 de la mañana", detalló.

En el caso de Santiago, las lluvias continuas se adelantarán para la noche del miércoles 15 de julio, con vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

Recordemos que el sistema frontal afectará desde parte de la Región de Atacama hasta Biobío, con intensas lluvias, rachas de viento, nieve y trombas marinas.

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