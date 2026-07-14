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Familiares hablan de siete ocupantes: Fiscalía no descarta más víctimas en fatal choque de Franklin

  • Por Sebastián Paillafil

La Fiscalía Centro Norte entregó nuevos antecedentes sobre el fatal accidente registrado la madrugada de este martes en el barrio Franklin, en Santiago, donde un bus RED chocó con una camioneta.

La emergencia dejó cinco personas fallecidas de nacionalidad venezolana, aunque las autoridades no han descartado que el número de víctimas fatales aumente.

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Fiscalía no descarta más fallecidos

El fiscal Fernando Ruiz, jefe de Flagrancia de la Fiscalía Centro Norte, señaló en un punto de prensa que el trabajo de los equipos especializados continúa debido al estado en que quedó el vehículo menor.

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En ese contexto, el persecutor añadió que "se presentaron personas que entregaron, así que estamos trabajando con esas mismas para poder corroborar una vez que ya se puedan levantar los cuerpos en el Servicio Médico Legal".

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Asimismo, se le consultó sobre la posibilidad de que el número de víctimas sea mayor, dado que familiares afirmaron que habría siete personas al interior de la camioneta al momento del accidente.

"Son dichos de los familiares. Se barajaba el número de 7 personas que había dentro de este vehículo. Sin embargo, se han retirado en este momento 3 cuerpos; hay 2 que a simple vista se aprecian aún al interior, pero no tenemos certeza todavía, podrían haber más cuerpos".

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