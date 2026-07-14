Cinco muertos tras fatal choque entre bus RED y camioneta: Dejó incendio en locales de Franklin

14 jul. 2026 - 08:58 hrs.

Un fatal accidente de tránsito se registró en el barrio Franklin, en la comuna de Santiago, el cual provocó la muerte de cinco personas y la destrucción de una farmacia.

El hecho se dio pasadas las 05:00 de la mañana en la intersección de Santa Rosa con Franklin, cuando un bus del sistema RED, que circulaba sin pasajeros, colisionó con una camioneta cuyo conductor escapaba de una fiscalización de Carabineros.

Fatal acccidente en Franklin

El choque terminó con ambos vehículos envueltos en llamas y el bus impactando una sucursal de Farmacias del Dr. Simi, lo que derivó en un incendio de proporciones.

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Bomberos confirmó el fallecimiento de cinco personas que se desplazaban en la camioneta, mientras que el conductor del bus del transporte público logró salir con vida gracias a la ayuda de un ciclista que transitaba por el sector.

Personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros realiza las pericias para determinar las causas del fatal hecho.

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