Errático: Video capta momentos previos de auto que protagonizó fatal atropello múltiple en Viña del Mar

13 jul. 2026 - 12:05 hrs.

Un equipo de Mucho Gusto logró tener acceso a una cámara de seguridad que registró el paso del vehículo que terminó atropellando a un gran grupo de personas en la feria Caupolicán de Viña del Mar.

Precisamente, este hecho dejó a seis personas fallecidas y a siete lesionadas, además de un funcionario de la Armada detenido, ya que era quien conducía el vehículo que arrasó a quienes se encontraban en dicho lugar para comprar o iniciar sus funciones laborales.

Por lo mismo, el periodista de Mucho Gusto, Julio Ahumada, se trasladó hasta el sector Gómez Carreño de Viña del Mar para conocer más detalles de lo ocurrido.

Mucho Gusto / MEGA

Cámara capta momentos previos del paso del vehículo

En concreto, Julio llegó hasta la Avenida Alessandri hacia la costa, poniente, lugar desde el cual avanzaba este vehículo que terminó cometiendo un atropello múltiple.

Y es que las dudas que surgieron de inmediato eran desde dónde comenzaba el desplazamiento de este vehículo, si lo hacía por Santa Inés, la calle de la izquierda de la imagen, o Avenida Alessandri, por donde se ve pasar el auto, lo que zanjaría esta duda.

Asimismo, se ve un movimiento errático de pista izquierda a pista derecha justo en la curva a las 8:31 horas, a unos 700 metros del punto del impacto.

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