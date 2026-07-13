"Un evento para generar dinero": Neme es tajante ante posibles ayudas a Messi y compañía en el Mundial 2026

13 jul. 2026 - 11:32 hrs.

José Antonio Neme entregó su opinión respecto a la polémica que ha girado durante la Copa del Mundo 2026 y las supuestas constantes ayudas a la selección argentina liderada por Lionel Messi.

Y es que desde las redes sociales han surgido bastantes alegatos de que la FIFA está ayudando a Messi y compañía para avanzar en las fases eliminatorias y llegar a una nueva final, siendo declarados como los favoritos de la organización.

Por lo mismo, Neme decidió hablar y dar a conocer su opinión respecto a estos hechos, dejando en claro que su postura es polémica.

Mucho Gusto / MEGA

¿Se ayuda a Argentina en el Mundial 2026?

Todo partió con la noticia de que la pelota de la famosa "mano de Dios" de Diego Maradona está siendo rematada en millones de dólares.

Ante esto, Neme dijo "un jugador con el talento de Messi, que por supuesto que es la base de todo, ¿verdad? Pero se transforma por decisiones de la federación de su propio país, por decisiones que ha tomado él en términos personales, por un negocio que lo acompaña, por un equipo que lo acompaña, en un gran producto".



"No es lo mismo un jugador que es muy talentoso y que es igualmente un Dios, pero que no tiene esa visión comercial, y en la televisión pasa lo mismo; hay muchos en la televisión supertalentosos, tipos que tú ves y son cultos, interesantes, buenos para la tele, pero ellos quieren conseguir algo sin ser un producto", comentó.

En esa línea, dijo "este evento está hecho para generar dinero, porque el Mundial es una gran máquina de generación de dinero. Una consecuencia es la exhibición del juego; eso es una consecuencia, pero no está pensado desde ese lugar".

"Porque si no, la entrada valdría 2 dólares y que vayan todos los que quieran al de estadio; no venderíamos ningún tipo de derecho, y veamos todo así como en la antigua Grecia o en la antigua Roma, vamos toda la plaza pública a ver el juego de pelota", cerró.

Todo sobre Mucho gusto