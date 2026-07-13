Esta semana vuelven las lluvias a la Región Metropolitana: ¿Cuándo comenzaría el sistema frontal en Santiago?
Esta mañana el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, llegó hasta Mucho Gusto para advertir sobre el fuerte sistema frontal que llegará a la Región Metropolitana con un río atmosférico categoría 5.
Precisamente, el profesional aseveró que, si hablamos de la región del Ñuble a La Araucanía, este evento comenzaría el miércoles, además de sin interrupción hasta el lunes.
Fuerte sistema frontal llega a la zona central
Asimismo, en Santiago este evento empezaría el jueves y dejaría casi 40 milímetros en el primer día, lo que podría traer problemas en la infraestructura vial de la capital.Ir a la siguiente nota
"(En Santiago) Por lo menos, 100 milímetros; el evento de mayor precipitación ocurrió en 2003, de 111.1 milímetros", dijo en un comienzo el meteorólogo del tiempo.
Dicho esto, agregó que estas lluvias llegan con "isoterma cero que, sin ser tan alta como ocurrió en los últimos temporales del sur, que estuvo a 3 mil metros, esta podría estar a los 2000 o 2700 metros".
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