Esta semana vuelven las lluvias a la Región Metropolitana: ¿Cuándo comenzaría el sistema frontal en Santiago?

13 jul. 2026 - 09:15 hrs.

Esta mañana el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, llegó hasta Mucho Gusto para advertir sobre el fuerte sistema frontal que llegará a la Región Metropolitana con un río atmosférico categoría 5.

Precisamente, el profesional aseveró que, si hablamos de la región del Ñuble a La Araucanía, este evento comenzaría el miércoles, además de sin interrupción hasta el lunes.

Fuerte sistema frontal llega a la zona central

Asimismo, en Santiago este evento empezaría el jueves y dejaría casi 40 milímetros en el primer día, lo que podría traer problemas en la infraestructura vial de la capital.

"(En Santiago) Por lo menos, 100 milímetros; el evento de mayor precipitación ocurrió en 2003, de 111.1 milímetros", dijo en un comienzo el meteorólogo del tiempo.

Mucho Gusto / MEGA

Dicho esto, agregó que estas lluvias llegan con "isoterma cero que, sin ser tan alta como ocurrió en los últimos temporales del sur, que estuvo a 3 mil metros, esta podría estar a los 2000 o 2700 metros".

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