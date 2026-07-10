José Antonio Neme va por la corona de Rey Guachaca: Así puedes votar por el conductor de Mucho Gusto

10 jul. 2026 - 13:40 hrs.

Luego de seis años vuelve la Cumbre Guachaca, una de las festividades que celebra la cultura popular chilena, impulsada por el músico Dióscoro Rojas.

En el lanzamiento de la campaña para convertirse en Gran Compipa 2026, se anunció a los 5 hombres que buscarán quedarse con el trono de "rey Guachaca":

Mega

Asimismo, participaron las 6 mujeres que completan la nómina oficial para ser "reina Guachaca":

Juanita Parra

Pamela Leiva

Piare con P

Daniela Muñoz

Yanara Aedo

Soledad Onetto

Vota por José Antonio Neme como "rey Guachaca"

En el evento desarrollado en la Posada del Presidente, el conductor de Mucho Gusto mostró su entusiasmo y total alegría por ser considerado candidato a quedarse con tan importante premio nacional.

Si consideras a José Antonio Neme el nombre ideal para coronarse como "rey Guachaca", entra a este link (clic acá) y deja tu voto.

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