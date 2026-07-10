La cordillera se tiñe de blanco: Las postales que dejó nevazón en La Parva y Farellones
Este viernes 10 de julio la nieve volvió a caer en la cordillera de la Región Metropolitana, provocando la alegría de turistas y de los principales centros de ski.
Pese a que la temporada de nieve inició en junio, las nevadas fueron más bien esquivas durante el otoño e invierno en la capital, lo cual se tradujo, en ocasiones, en algunas decepciones por parte de visitantes.
En ese sentido, la caída de nieve generó alegría y también cuentas alegres en los centros de entretenimiento en la cordillera.
Además, de hermosas postales en La Parva y Farellones que fueron exhibidas durante esta mañana de viernes en Mucho Gusto.
Cabe señalar que, como consecuencia de estas condiciones, el Paso Internacional Los Libertadores permanece cerrado.
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