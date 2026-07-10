A tres meses de accidente de camión: Paso bajo nivel de Departamental permanece cerrado

10 jul. 2026 - 11:05 hrs.

A finales de abril, un camión quedó atrapado bajo la estructura del paso nivel en el cruce de Avenida Departamental con Gran Avenida, en la comuna de San Miguel.

Debido a la magnitud del impacto, el paso bajo nivel quedó con grandes daños luego que una de las vigas que sostiene la estructura se desprendiera.

Las autoridades declararon la suspensión total en ambos sentidos de Avenida Departamental, un cierre que se ha prolongado por tres meses.

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La demora en su reparación se debe a que el Serviu Metropolitano aún debe licitar el proyecto que permita ejecutar el cambio de viga.

Conductores cuestionan el tiempo que ha tardado la reparación, puesto que se producen largas esperas y enormes tacos durante las horas de mayor tránsito.

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