Lluvias provocan anegamientos en Linares: Mujer debió ser cargada en hombros para salir de su casa

10 jul. 2026 - 11:50 hrs.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para las comunas de Linares y Longaví, en la Región del Maule, debido al riesgo de desborde del río Achibueno.

La decisión fue adoptada tras el importante aumento del caudal del río en la estación hidrométrica Revoca tras las fuertes lluvias del sistema frontal.

Precipitaciones que han provocado el anegamiento de calles, como ocurrió en el pasaje Don Carlos Salman, donde el agua ingresó a las casas e incluso a los autos.

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Hasta dicho lugar acudió el periodista de Meganoticias Matías Jeanneret, quien conversó con vecinos que expresaron su preocupación por la gran cantidad de agua que se acumuló en solo horas.

La emergencia es tal que residentes han debido pedir ayuda de sus vecinos para poder salir de sus casas, siendo llevados en sus hombros.

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