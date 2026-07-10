Violento abordazo en Maipú: Mujer fue atropellada mientras rescataba a cuatro niños de auto robado

10 jul. 2026 - 08:56 hrs.

Un violento abordazo se registró durante la noche de este jueves en la comuna de Maipú, luego que seis delincuentes intimidaran a dos adultos y cuatro niños.

El hecho ocurrió pasadas las 21:00 horas en calle Los Inquilinos, en el sector de El Abrazo, momento en que un grupo de antisociales abordó y amenazó a la conductora, su acompañante adulta y otros cuatro menores.

Según los antecedentes entregados en Mucho Gusto, los asaltantes portaban armas de fuego y un martillo, con lo cual intimidaron a las víctimas, incluso golpeando a una de las mujeres en la cabeza.

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Mujer queda grave tras ser atropellada

En el interior del vehículo se encontraban cuatro niños. Dos de ellos iban a ser dejados en la vivienda de su madre, quien, al escuchar y observar la escena, se acercó para prestar ayuda.

Sin embargo, los delincuentes realizaron una maniobra en reversa y atropellaron a la mujer, dejándola con lesiones de gravedad.

Carabineros desplegó un operativo de búsqueda que permitió encontrar el automóvil abandonado con el motor encendido y el parabrisas destruido en el sector de Los Maitenes.

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