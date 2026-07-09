Temporal llega este viernes a la zona centro: Pronostican tormentas eléctricas y hasta 80 mm de lluvia

09 jul. 2026 - 11:50 hrs.

El sistema frontal que afectó con fuerza a las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos avanza hacia la zona centro-sur y genera preocupación en las autoridades.

Y es que el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, advirtió que el fenómeno estará acompañado de una isoterma cero alta y probables tormentas eléctricas.

Sistema frontal

"Mañana viernes llega el sistema frontal a la zona central del país. No estamos hablando de la magnitud o los montos que pasaron en el sur del territorio, pero es una lluvia a la cual hay que ponerle atención", señaló el experto durante este jueves en Mucho Gusto.

Mega

Según detalló, a partir de esta noche dejará intensas precipitaciones en las regiones del Biobío y Ñuble, "especialmente en sectores de la cordillera en donde pueden caer más de 80 milímetros en 12 a 14 horas", junto con probables tormentas eléctricas.

Asimismo, señaló que habrá pulsos importantes en la cordillera de la costa de Ñuble y Maule, especialmente en sectores de Constitución, Pelluhue, Curanipe, Chanco y Vichuquén.

Mientras que agregó que "algunos chubascos se presentarán en sectores de O'Higgins y de Santiago mañana viernes, pero débiles".

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