"Tiene una falta de criterio peligrosa": La reacción de Neme por conflicto entre senadora paraguaya y Mbappé

09 jul. 2026 - 12:55 hrs.

La polémica entre la senadora paraguaya Celeste Amarilla y el delantero francés Kylian Mbappé parece no acabar. La parlamentaria del Partido Liberal Radical Autónomo cargó contra el futbolista en plena sesión en la Cámara de Senadores de Paraguay.

"Este hijo de pu… le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés, eso no lo hubiera hecho un francés nunca", señaló la senadora, que estuvo lejos de retractarse de sus dichos racistas en contra del capitán de los 'Bleus'.

Frente a esto último, José Antonio Neme aseguró que la parlamentaria "tiene una falta de criterio peligrosa para una legisladora", indicando que es algo común en legisladores latinoamericanos.

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"En el caso de esta mujer, qué miedo, y además ha puesto al gobierno en una situación complicadísima, absolutamente innecesaria", agregó el conductor de Mucho Gusto, recordando que el propio Gobierno de Paraguay se desmarcó de sus dichos.

"Llevó esto a un plano además de violencia de género, como utilizando una figura que es tan importante para algo que no tiene nada que ver con eso", sentenció.

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