"Confío más en el reportero en terreno": Neme critica a Gobierno tras descarte de zona de catástrofe en Corral

08 jul. 2026 - 12:15 hrs.

Durante la mañana de este miércoles, José Antonio Neme mostró su molestia ante el descarte del Gobierno de declarar zona de catástrofe en Corral por temporal.

El intenso sistema frontal ha provocado diversos estragos en la zona centro-sur del país, en especial en Los Ríos, donde se han registrado desbordes de ríos, anegaciones, corte de rutas y deslizamientos de tierra.

La arremetida de Neme

Precisamente, los equipos de Mucho Gusto se desplegaron en los distintos puntos críticos, lo cual fue más que suficiente para que el conductor viera el contraste con la declaración del Ejecutivo.

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"Tengo 45 años, voy a cumplir 50 en un tiempo más, y yo no estoy para escuchar estupideces, francamente", partió señalando.

"Si hay gente que quiere escuchar un relato amable y una sonrisita socarrona frente a alcaldes, diputados, senadores, tiene que haber otro programa", sostuvo el comunicador, quien afirmó que las imágenes son "súper claras y creo en los periodistas que tenemos en terreno".

Tras ello, fue enfático en mencionar que "confío más en el reportero en terreno que en las autoridades, discúlpenme. Pero a mí me parece que hay un audio y un video que no funcionan acá entre lo que estamos mostrando nosotros y lo que dice la autoridad de emergencia".

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