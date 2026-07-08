Alcalde de Corral responde a las autoridades tras el temporal: "Sientan el dolor de la gente"

08 jul. 2026 - 13:15 hrs.

El alcalde de Corral, Claudio González, manifestó que la comuna enfrenta una de las emergencias más complejas en su historia, contrarrestando las declaraciones del Gobierno que descartó declarar zona de catástrofe.

En conversación con Mucho Gusto, el jefe comunal afirmó que "esta situación que estamos viviendo hoy día no la habíamos vivido y visto nunca. Eso tú se lo puedes preguntar a una persona de 60-70 años, o más jóvenes".

Emergencia en Corral

La autoridad relató que desde la noche del martes han entregado constantes reportes a Senapred sobre el fuerte impacto de las precipitaciones en la comuna, que han generado afectación a viviendas y deslizamientos de tierra.

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En ese sentido, González afirmó que espera que el Ejecutivo se ponga en el lugar de la comunidad. "Yo me pongo en el lugar de ellos porque cuando yo veo a la señora Juanita, que la conozco de toda la vida, y le entró la tierra a su casa, claramente que me siento compungido, me siento frustrado por no tener los elementos a tiempo", sostuvo.

"Esa percepción, esa sensibilidad es lo que yo le he estado transmitiendo también a las autoridades con las cuales he conversado. Sientan el dolor de la gente", agregó.

Respecto a declarar zona de catástrofe, González indicó que "todo lo que se determine que venga a bien para todos nosotros, llámese alerta roja, estado de catástrofe, alerta amarilla, etcétera. Lo importante para nosotros es que se bajen los recursos que hoy día son necesarios para poder enfrentar esta situación".

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