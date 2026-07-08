Más de una decena de vehículos quedaron bajo el agua tras inundación en Valdivia

08 jul. 2026 - 13:45 hrs.

Más de una decena de vehículos quedaron bajo el agua durante la tarde de este miércoles, tras el anegamiento de un taller mecánico en el ingreso sur de Valdivia, en la Región de Los Ríos.

Luego de las intensas lluvias caídas en la zona centro-sur del país, diversos sectores terminaron anegados tras el desborde de ríos.

Uno de los lugares más afectados fue en los alrededores de Valdivia, donde el cauce de uno de los esteros alcanzó un taller mecánico que quedó inundado.

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Impactantes imágenes

Esta situación fue advertida por el periodista Matías Jeanneret cuando ingresaba junto al equipo de Mega a la capital de la Región de Los Ríos.

Precisamente, la cámara captó a más de una decena de vehículos bajo el agua de manera parcial y total, con pérdidas millonarias.

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