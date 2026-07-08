Gobierno descarta Estado de Excepción por lluvias en Corral: Estas son las regiones más afectadas

08 jul. 2026 - 11:00 hrs.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entregó un nuevo balance tras las lluvias que han afectado a la zona centro-sur del país.

De acuerdo con el reporte, las regiones de Los Ríos y La Araucanía son las más afectadas por el evento que está acompañado de un río atmosférico categoría 4.

En concreto, Pavez confirmó 56 viviendas con daños menores, de las cuales 42 corresponden a la Región de Los Ríos y 14 a la Región de La Araucanía.

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Asimismo, informó que en La Araucanía 3 personas se encuentran en albergues, mientras que otras 2 fueron damnificadas.

Detalló que "la fase más intensa de esta caída de precipitaciones, fundamentalmente la Región de Los Ríos, ya pasó".

Paéz señaló que "no está por ahora en el horizonte la declaración de un Estado de Excepción Constitucional, fundamentalmente porque todos los recursos del Estado están disponibles y van a seguir estando disponibles para atender este nivel de emergencia".

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