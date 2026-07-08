Socavón deja aisladas a más de 600 personas en Villarrica en medio del temporal

08 jul. 2026 - 11:30 hrs.

Un socavón se produjo durante las últimas horas en el sector de Loncotraro, comuna de Villarrica, provocando que más de 600 personas quedaran aisladas en medio del fuerte temporal que afecta desde el martes a la zona.

El derrumbe se produjo en la base de la ruta que une a la mencionada comuna con Pucón, específicamente en el kilómetro 14.

Socavón aparece tras fuertes lluvias

Según relató el periodista de Mega en la zona, Ignacio Beltrán, durante el temporal de la semana pasada se produjeron remociones en masa y caída de árboles que debilitaron el camino.

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No obstante, el sistema frontal que se desarrolla desde este martes provocó nuevos deslizamientos de tierra, agrietando la ruta y debilitando su base. Esto derivó en la interrupción del tránsito vehicular.

Rebeca Rivas, vecina del sector, indicó que los árboles se mantienen en medio de la ruta dado que las mismas autoridades informaron que "porque son los que sostienen en este minuto la base".

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