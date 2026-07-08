376 milímetros en solo 36 horas: Revelan impactante cifra de lluvia caída en Corral por sistema frontal

08 jul. 2026 - 10:15 hrs.

Inundaciones, problemas de conectividad y decenas de casas con daños es lo que deja hasta el momento el fuerte sistema frontal que afecta la zona centro-sur del país.

Uno de los lugares más críticos es la comuna de Corral, en la Región de Los Ríos, donde, además de las remociones de tierras, se sumaron los problemas de conectividad ante el cierre de la carretera.

De acuerdo al experto Roberto Rondanelli, quien recogió datos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en las últimas 36 horas cayó un total de 376 milímetros de lluvia en la comuna.

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"A todas luces, un evento extremo de precipitación", sostuvo junto a la gráfica que demuestra que en un período corto cayó una gran cantidad de agua.

Esta cifra da cuenta del fuerte sistema frontal asociado a un río atmosférico que afecta la zona centro-sur del país.

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