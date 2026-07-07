Intenso temporal provoca derrumbe y mantiene cerrada la ruta entre Puerto Varas y Petrohué

07 jul. 2026 - 12:45 hrs.

El temporal que afecta la zona sur del país ha provocado diversos estragos, con cortes de rutas, anegamientos y problemas de conectividad en distintos sectores.

Una de las situaciones más complejas se registra en Puerto Varas, Región de Los Lagos, donde las intensas precipitaciones provocaron un deslizamiento de tierra que cortó la ruta hacia Petrohué, camino al Lago de Todos los Santos.

Frente a la situación, maquinaria pesada acudió al lugar para realizar trabajos y así reanudar el tránsito en el sector.

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Otro de los puntos críticos del tramo entre Ensenada y Petrohué es el badén La Ventana, donde material desprendido también impide la circulación vehicular.

Debido al peligro de nuevos deslizamientos, Carabineros mantiene prohibido el tránsito de vehículos particulares.

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