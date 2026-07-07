"Voy a estar en el concierto con BTS y limpiar el pasto": La promesa de Neme si es elegido Rey Guachaca

07 jul. 2026 - 13:45 hrs.

Con un emotivo discurso, donde lanzó más de una promesa, José Antonio Neme oficializó su campaña para convertirse en Rey Guachaca.

El conductor de Mucho Gusto se tomó los últimos minutos del matinal para pedirle a la ciudadanía "su confianza para redefinir el concepto de guachaca en relación a la cultura popular chilena".

La llamativa promesa de Neme en su campaña a Rey Guachaca

Tras lo anterior, Neme fue claro en comprometerse a estar presente en el concierto del grupo surcoreano BTS en el Estadio Nacional, pese a toda la polémica que ha rondado.

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"Me comprometo en este espacio a que, si ustedes me apoyan, yo voy a estar ahí en el concierto de BTS", indicó.

"A toda la gente que vote por mí y que sea seguidora de BTS igual que yo, ahí voy a estar y voy a hablar con la ministra Ducó y le voy a hacer ver lo que hizo, y voy a limpiar el pasto", agregó entre risas.

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