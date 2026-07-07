"Estoy indignado": Neme reacciona con molestia a la polémica por los conciertos de BTS en el Estadio Nacional

07 jul. 2026 - 11:55 hrs.

José Antonio Neme reaccionó a la promoción de realizar los conciertos del grupo surcoreano BTS en el Coliseo del Estadio Nacional.

Cabe recordar que el pasado jueves, el Instituto Nacional de Deportes (IND) y el Parque Estadio Nacional resolvieron no autorizar la utilización del recinto deportivo por no cumplir las evaluaciones técnicas.

Además, el Ministerio de Deporte emitió un oficio al Sernac por la suspensión de los conciertos, asegurando que nunca hubo una reserva del estadio.

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Precisamente, BTS será uno de los grupos musicales que estará en la final del Mundial, ante lo cual Neme reaccionó de inmediato.

"Le permitieron presentarse en el New Jersey Stadium y no prestó el Nacional. Yo estoy indignado con lo de BTS", expresó.

José Antonio señaló que "el Nacional a veces lo prestan para unas cosas que yo he visto y ni siquiera voy a mencionarlas, y no se lo prestan a los muchachos de BTS que estuvieron en el Zócalo de México con miles de cientos de personas".

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