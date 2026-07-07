Río atmosférico categoría 4 golpea el sur: Se esperan hasta 200 mm de lluvia y vientos de 80 km/h

07 jul. 2026 - 09:20 hrs.

Un temporal asociado a un río atmosférico categoría 4 ingresó a la zona sur de Chile durante las primeras horas de este martes 7 de julio, dejando intensas precipitaciones en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, manifestó que se trata de un evento de extrema preocupación, puesto que sus características de temporal junto con la isoterma cero alta, podrían provocar más de una afectación como desbordes de ríos y remociones de masa.

Temporal en el sur

De acuerdo al experto, Valdivia es la ciudad que ha recibido la mayor parte de las precipitaciones en el inicio de este temporal, con 50 milímetros. Eso sí, Sepúlveda precisó que el pulso más importante en la costa de las regiones mencionadas será durante las horas de la noche.

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Asimismo, destacó que se trata de un fenómeno de 7 mil kilómetros que se mueve de forma zonal, por lo que es muy focalizado. Por lo mismo, se concentrará este martes en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, para mañana miércoles alcanzar a la Región del Biobío.

Cabe precisar que las intensas precipitaciones, que podrían acumular hasta 200 milímetros, estarán acompañadas de rachas de viento de 80 km/h.

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