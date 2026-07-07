Intenso temporal cae sobre Valdivia y deja calles anegadas: Furgón queda atrapado por acumulación de agua

07 jul. 2026 - 09:35 hrs.

Con calles anegadas se encuentra la ciudad de Valdivia debido al intenso temporal impulsado por un río atmosférico categoría 4 que afecta desde las primeras horas de este martes 7 de julio a la zona sur.

El periodista de Mega en la zona, Diego Sanhueza, se trasladó hasta la intersección de René Schneider con Rubén Darío, uno de los sectores más aquejados durante esta mañana, donde la gran cantidad de agua acumulada obligó la restricción del tránsito.

Calles anegadas en Valdivia

Según explicó el comunicador en Mucho Gusto, en el lugar se estaba desarrollando una obra del Ministerio de Obras Públicas (MOP); sin embargo, el colector de aguas lluvias colapsó por las intensas precipitaciones.

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Lo anterior provocó que un vehículo quedara con problemas mecánicos tras intentar atravesar la vía que estaba completamente anegada.

De acuerdo a Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología, de momento se han acumulado cerca de 50 milímetros en Valdivia. Sin embargo, se prevé que las lluvias se mantengan durante toda la jornada y que durante horas de la noche se produzca un fuerte pulso.

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