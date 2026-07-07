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Temporal en el sur de Chile: A esta hora se registrará el pulso más importante de lluvias

  • Por Sebastián Paillafil

Desde las primeras horas de este martes 7 de julio, las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos reciben un importante temporal impulsado por un río atmosférico categoría 4.

El evento, que ha provocado la alerta de las autoridades, podría acumular hasta 200 milímetros de lluvia y vientos de hasta 80 kilómetros por hora.

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¿A qué hora lloverá con intensidad?

De acuerdo con Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Mega, las precipitaciones se agudizarán a medida que transcurra la jornada.

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"Lo más importante llega cerca de la medianoche en Los Ríos y Los Lagos. Atención a Ancud, Puerto Montt, Maulín, Calbuco, Los Muermos; toda esa zona en la noche va a tener un nuevo pulso más importante de precipitaciones que es lo que ha tenido hoy", detalló.

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En resumen, las lluvias se intensifican esta tarde y hasta la mañana del miércoles 8 de julio, cuando el sistema se traslade a la Región del Biobío.

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