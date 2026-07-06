Mientras venezolanos buscan sobrevivientes: Régimen celebra la Independencia y anuncia cambio de gabinete

06 jul. 2026 - 10:10 hrs.

En medio de la catástrofe por el doble terremoto del pasado 24 de junio, Venezuela conmemoró este domingo 5 de julio sus 150 años de Independencia.

Lo que debía ser un día para festejar, se transformó en uno de búsqueda y trabajos en los escombros en la devastada región costera de La Guaria, o por lo menos para la mayoría de los ciudadanos.

Celebración del Gobierno

"Los únicos que vivieron el Día de La Independencia como siempre fueron los del Gobierno en fuerte Tiuna, con una graduación de militares", señaló el corresponsal en la zona, Fernando Tineo, quien resaltó la indiferencia del régimen con el drama de sus compatriotas.

Mega

Además, la presidenta encargada, Delcy Rodrígez, anunció cambios en su gabinete, dejando a nombres más que cuestionados en carteras encargadas en la reconstrucción de Caracas y La Guaira.

De acuerdo a Tineo, "para los venezolanos es más de lo mismo, porque Jacqueline Farías, que era ministra de Transporte, pasa a ser la cabeza de la reconstrucción, una mujer que Hugo Chávez le encargó el saneamiento del río Guaire y está mugriento todavía, 20 años después".

Su lugar lo tomó Francisco Garcés, quien fue "el responsable de que el avión de Conviasa se cayera en el año 2010 por falta de mantenimiento en los aviones de la estatal aérea".

Todo sobre Mucho gusto