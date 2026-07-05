Luis Emilio nunca la dejó en paz: Estas son las desgracias que vivió Jessica durante meses en EJDO
Mientras estuvo en la cárcel, Luis Emilio (Alejandro Trejo) no se quedó de brazos cruzados y se encargó de arruinar la vida de todos los que lo rodean.
Mandó secuestrar a su nieta, hundió la reputación de la empresa con una acusación de fraude y buscó a Christian Mendoza (Juan José Gurruchaga) en Argentina. Sin embargo, alguien más pagó los platos rotos: Jessica Reyes (Ignacia Sepúlveda).
La joven lo denunció por sus abusos y aunque se desestimó el caso, Walker quería venganza.
Tres personas perjudicadas
Sin que se notara su mano, poco a poco comenzaron a suceder tragedias en la vida de la periodista. Primero, su madre sufrió un incendio en su amasandería y el negocio quedó reducido a cenizas. Más tarde, su padre sería asaltado y robaron el taxi con el que se ganaba la vida.
Pero todo lo anterior no era suficiente para Walker, así que movió sus hilos para que despidieran a la joven de su nuevo trabajo.
Todos en la familia Reyes están desempleados y en una frágil situación económica, panorama ideal para que Luis Emilio se aproveche de ellos.
Una nueva oferta de trabajo
Con un ramo de flores y un collar con un diamante, Luis Emilio visitó a Jessica y le ofreció trabajo en el Grupo Walker Capital, dando luces de que él estuvo tras las desafortunadas desgracias que golpearon a la periodista y sus padres.
Lo más increíble es que el empresario quería el perdón de la joven, mostrando un lado hasta ahora desconocido: "Espero que te guste el regalito. Es una una piedra, es un es un diamante que representa la pureza. Esa pureza que yo siempre he visto en ti y que me llevó a... enamorarme".