Así se enteró Clemente del nexo entre Franco Barraza y Luis Emilio en El Jardín de Olivia

04 jul. 2026 - 13:00 hrs.

La identidad del hombre de la moto es una de las interrogantes que mantenía en vilo a los personajes de El Jardín de Olivia en esta tercera temporada. Ni las investigaciones de Gabriel (Matías Oviedo) ni la vigilacia a Luis Emilio (Alejandro Trejo) ni las amenazas a Lalo Acosta (Jorge Denegri) consiguieron revelar este secreto.

Sin embargo, Clemente (Pipo Gormaz) aprovechó su injusta estadía en la cárcel para contactar con personas clave. Entre ellas, un gendarme que conoció a su padre en el mismo recinto.

El funcionario no quería cooperar. Sabía que ponerse en contra de Luis Emilio Walker no le convenía, pero se dio cuenta que Clemente podía llegar a ser igual de peligroso que el empresario.

El Jardín de Olivia / Mega

"No tengo nada que perder, pero tú sí, o puedes ganar mucho también. Mi papá mandó secuestrar a mi hija, mandó a matar a Eduardo Acosta, pero eso no lo hizo solo. Necesito saber quién entró aquí a hablar con mi papá, quién salió, cómo eran, cuál eran sus nombres, todo", dijo Clemente amenazante.

Si bien está tras las rejas, nada le impide usar a sus abogados contra el guardia: "Averígualo o si no, te voy a destrozar la vida".

Un amigo tras las rejas

No se necesitó nada más porque este hombre reveló todo lo que sabía sobre los pasos de Luis Emilio Walker en prisión.

"No sé quién le hizo esa pega en particular a tu papá, pero sí sé que se hizo muy cercano a alguien cuando estuvo aquí adentro. Este es un compadre con con harta calle, bien duro. De hecho, tu papá le puso a un abogado y gracias a eso salió libre", le contó.

Incluso, le entregó un informe de la BPI con sus antecedentes. Se trata de Franco Barraza Etcheberry (Emilio Edwards), la nueva pareja de Vanessa (Begoña Basauri).

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