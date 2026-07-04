"Cumplimos su anhelo más grande": Ignacio Kliche se emociona al recordar los últimos días junto a su padre

04 jul. 2026 - 11:01 hrs.

Ayer viernes 3 de julio se dio a conocer la triste noticia sobre el fallecimiento del destacado actor Fernando Kliche a los 71 años.

El mundo de la televisión y la actuación lloró la repentina partida del artista uruguayo, quien recientemente había sido diagnosticado con un cáncer de páncreas.

Incluso, iba a ser parte de la nueva teleserie nocturna de Mega, pero según confidenciaron sus cercanos, decidió dar un paso al costado cuando se enteró de su enfermedad terminal.

Las emotivas palabras de Ignacio Kliche

Durante la mañana de este sábado se realiza el velorio de Fernando Kliche en la Parroquia Jesús de Nazareno, ubicada en Providencia.

Hasta allí llegó un equipo de Meganoticias Siempre Juntos y pudo conversar con Ignacio Kliche, también actor y uno de sus seis hijos, quien se mostró muy emocionado al recordar a su padre.

"Gracias al cariño de la gente. La gente lo conoce por los personajes, pero yo me quiero quedar con algo que he vivido desde que he venido a Chile a ver a mi padre: Cada vez que caminábamos por cualquier lado, había mucho cariño de la gente. Hay cosas que se ganan, cuando llegamos acá con mis hermanos, había gente que salió de la pega y se vino para acá a darnos cariño y eso era mi padre", expresó.

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También, comentó cómo fueron sus últimos momentos junto a su papá: "Nos reunimos, el viejo, hasta para eso era un capo. Tuvimos la fortuna de que cumplimos su anhelo más grande, que sus hijos estén juntos. Estuvimos todo el tiempo con él, ante situaciones terribles; tenemos que ser agradecidos, tuvimos el gran regalo de estar con él, de decirle todo lo que teníamos que decirle, abrazarlo, decirle que lo amamos".

Finalmente, Ignacio Kliche fue consultado sobre el gran legado que deja Fernando Kliche: "No somos lo que tenemos, sino lo que damos, ese legado lo define la gente, no Wikipedia, ni Internet. Pasó con mi abuelo y ahora lo vivo con mi padre, la gente no olvida".

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