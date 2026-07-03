Durante la preparación de Prohibida Obsesión: Así fueron las últimas grabaciones de Fernando Kliche en Mega

03 jul. 2026 - 17:05 hrs.

La mañana de este viernes 3 de julio se confirmó el fallecimiento del destacado actor uruguayo Fernando Kliche a los 71 años.

En las últimas semanas, el intérprete alcanzó a participar en los preparativos de Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega, donde trabajó en la construcción del personaje que interpretaría antes de dar un paso al costado por motivos de salud.

Durante esas jornadas de preparación, Fernando Kliche conversó con el equipo digital de Mega y compartió sus últimas reflexiones sobre la televisión, el trabajo actoral y el reencuentro con colegas de larga trayectoria.

Mega

Las últimas reflexiones de Fernando Kliche

En la entrevista, el actor destacó el rol de la televisión y la importancia del factor humano al momento de contar historias.

"No se olviden que la televisión es un ojo maravilloso que nos muestra en detalle aquello que hacemos, que decimos y que pensamos... Y el factor humano, por sobre todas las cosas, es fundamental haciendo un trabajo que además tiene que ver precisamente con eso, con la relación humana, cómo contamos historias de todo lo que nos pasa durante todos los días", expresó.

Kliche también valoró el ambiente que encontró durante la preparación de la teleserie y el trabajo junto a sus compañeros. "Sí, me gusta todo lo que tiene que ver con mis compañeros, porque nos gusta el trabajo que hacemos, y además es un gran equipo", señaló.

En medio de la conversación apareció el actor César Sepúlveda, quien no dudó en dedicarle unas palabras de admiración. "Es mi ejemplo a seguir", afirmó.

Finalmente, Fernando Kliche expresó la satisfacción que le producía reencontrarse con actores con quienes compartió a lo largo de su extensa carrera.

"Uno que ya lleva tantos años en este oficio, la verdad que ha sido maravilloso volver a reencontrarme con gente con la cual he trabajado, así que me siento muy, pero muy grato", concluyó.

Todo sobre Fernando Kliche