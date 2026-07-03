"Es la pareja de Vanessa": Así se descubrió la verdadera identidad de hombre de la moto en EJDO

03 jul. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 331 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) llamó a Diana (Nicole Espinoza) mientras ella estaba de visita en el departamento de Vanessa (Begoña Basauri). Debía contarle algo urgente.

"Yo sé quién es el tipo de la moto. Mira, no estoy seguro, pero parece que es la pareja de Vanessa. Yo no lo conozco, pero tengo tengo una foto de él y te la voy a mandar para que tú veas si me digas si es él o no", le anunció Walker.

Segundos después, la terapeuta tenía entre sus manos la hoja de vida de Franco Barraza (Emilio Edwards) con su prontuario policial.

El Jardín de Olivia

Algo extraño sucede

Diana se quedó temblando. Franco estaba ahí y con las maletas listas para irse de viaje, según le habían contado. Tuvo que disimular como pudo y salir para darle la noticia a Gabriel (Matías Oviedo).

Sin embargo, Barraza la vio en el pasillo del edificio y se dio cuenta que algo no iba bien: "¿Segura que no hay ningún problema? Porque no estás mintiendo".