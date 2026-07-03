"¡No se pueden ir!": Diana intentará detener el viaje de Franco y Vanessa en el capítulo 332 de EJDO

03 jul. 2026 - 19:00 hrs.

En el avance del capítulo 332 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) estará apremiada por detener a Franco (Emilio Edwards). Él sería el asesino de Acosta (Jorge Denegri) y si abandona el país, Clemente (Pipo Gormaz) nunca podría confirmar su inocencia.

La terapeuta correrá hasta alcanzar a Vanessa (Begoña Basauri) y su pareja, a punto de subirse a un vehículo con dirección al aeropuerto.

Una apuesta de Diana

"¡Vanessa, por favor, esperen! ¡No se pueden ir!", gritará mientras se acerca a Barraza y la periodista.

El Jardín de Olivia / Mega

Preocupada, Riesco querrá saber qué sucede y Diana tendrá que pensar en una buena excusa que los demore, así que echará mano al incidente con Clemente (Pipo Gormaz) la tarde anterior.

"Acaba de ocurrir una emergencia; a Clemente casi lo matan en la cárcel. Está bien, pero muy asustado porque le dijeron que iban a tratar de hacerlo de nuevo", les dirá. ¿Cómo reaccionará Franco ante esta información?