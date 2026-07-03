Jessica le relatará a Bastián los terribles detalles de la visita de Luis Emilio en el capítulo 332 de EJDO

03 jul. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 332 de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) hará subir a Bastián (Alonso Quintero) a su departamento para contarle en extenso sobre su reencuentro con Luis Emilio (Alejandro Trejo).

"Cuando me vino a ofrecer ayuda, entendí que todo lo que me había pasado no era casualidad, y que nuevamente se quería meter en mi vida", le confesará la periodista.

Los regalos de Luis Emilio

Entre las muchas cosas que le sucedieron, perdió su trabajo y hasta sus padres pasaron por un mal trago: a su mamá se le quemó la amasandería y robaron el taxi de su padre. Los tres se encuentran en una precaria situación económica.

El Jardín de Olivia / Mega

Pero eso no será lo peor.

"Llegó con unas flores y con un collar, y me dijo que estaba muy arrepentido de cómo habían terminado las cosas entre nosotros. ¿Cree que que tuvimos una relación? Y... me dijo que que está enamorado de mí", agregará. Bastián estará estupefacto ante sus palabras.