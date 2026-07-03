Un encuentro inesperado: Bastián volverá a ver a Jessica tras seguir a su padre en el capítulo 331 de EJDO

03 jul. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 331 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) cumplirá con la misión de seguir atentamente los pasos de su padre.

Luis Emilio (Alejandro Trejo) no se dará cuenta que su hijo está cerca y lo guiará hasta un edificio en Providencia. La tarea será averiguar qué negocios tiene Walker en ese lugar y el joven no cesará hasta tener la información que busca.

El Jardín de Olivia / Mega

El departamento de Jessica

Bastián entrará y se encontrará con un conserje.

"Perdón. Un caballero salió de acá hace poco. Dijo que me iba a dejar un paquete, pero no me dio el número del departamento. Lo estoy llamando y no me contesta", se excusará el hermano de Clemente (Pipo Gormaz).

En el recibidor, Jessica (Ignacia Sepúlveda) aparecerá repentimante. Ese es el edificio donde vive y Luis Emilio fue a visitarla.