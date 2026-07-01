Josefa se enterará que Matilde la funó en redes sociales en el capítulo 154 de Reunión de Superados

01 jul. 2026 - 22:25 hrs.

En el avance del capítulo 154 de Reunión de Superados, Nancy (Paulina Hunt) finalmente tendrá la tan esperada cita con Hingilberto (Luis Dubó), un encuentro que promete estar lleno de emociones.

Por otro lado, Max (Álvaro Espinoza) conversará con Ponchi (Amanda Milos) sobre el nuevo trabajo de Javiera (Daniela Ramírez).

Aprovechando la instancia, el empresario le propondrá a su hija y a sus hermanos que se vayan a vivir junto a él en su departamento.

Reunión de Superados / Mega

Josefa se enterará de la funa de Matilde en redes sociales

Además, Manuel (Mario Horton) volverá a reunirse con Josefa (Luz Valdivieso) para comunicarle una preocupante noticia.

El publicista le revelará a la psicóloga que Matilde (Ignacia Baeza) la funó a través de redes sociales, complicando aún más el difícil momento que atraviesa.