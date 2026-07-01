Reunión de Superados - Capítulo 153: Matilde pone en jaque a Javiera con directa pregunta sobre Josefa
En este capítulo de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) insiste en que Josefa (Luz Valdivieso) quedó profundamente afectada tras la tensa discusión que protagonizó con Matilde (Ignacia Baeza) en el centro comercial.
Estas palabras dejan descolocada a la abogada, quien de inmediato le pregunta a su amiga si sabe algo más sobre la psicóloga.
Minutos más tarde, Matilde decide funar a Josefa a través de redes sociales, como parte de su plan para destruir su carrera.
La coqueta conversación entre Ema y Manuel
Además, Ema (Constanza Mackenna) protagoniza una coqueta conversación con Manuel (Mario Horton), su nuevo vecino.
La joven se muestra muy contenta al enterarse de que el publicista está soltero, momento que aprovecha para contarle que ella también se encuentra sin pareja.Ve el capítulo en
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