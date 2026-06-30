Diego Muñoz sobre el conflicto que enfrentará en Prohibida Obsesión: "Algo muy pequeño puede cambiar tu vida"

30 jun. 2026 - 11:45 hrs.

Diego Muñoz será el protagonista de Prohibida Obsesión, la próxima teleserie de Mega en la que aborda un personaje mucho más oscuro que en producciones anteriores.

Cabe recordar que el actor tuvo un comentado paso por Reunión de Superados como Coke, un padre amoroso que pierde la vida producto de sus adicciones. Y, anteriormente, estuvo en Como la Vida Misma, ficción en la que hizo pareja con Sigrid Alegría.

Muñoz reveló detalles de este nuevo papel tras la entrega de personajes, momento en que el director de la producción, el guionista, la productora ejecutiva y la directora ejecutiva del Área Dramática, Quena Rencoret, le revelan cuál será su rol.

Prohibida Obsesión / Mega

"Curiosamente, y por primera vez en mi vida me entregaron el personaje junto con la Fer (Finsterbusch, co-protagonista). Siempre había entrado solo. Estaba citado solo, pero la Quena dijo, '¿sabes qué? Aprovechemos y tengamos la reunión los dos juntos'", comentó.

El conflicto de un hombre de familia

En Prohibida Obsesión lo conoceremos como Luciano: "Tiene una familia de matrimonio de hace muchos años, la Sigrid Alegría hace a mi mujer, pero ahora tenemos hijos en común. Somos un feliz matrimonio".

Y fuera de casa, Luciano cuenta con un grupo de amigos interpretados por Andrés Velasco y Nicolás Poblete. Con ellos acostumbra a jugar fútbol y en el "tercer tiempo es donde conoce a una mujer muy linda, muy joven. Se resiste a sus encantos todo lo que puede, y ahí él toma una una decisión que va a cambiar su vida para siempre".

En este sentido, Diego Muñoz apuntó al carácter identificatorio de las teleseries.

"Las historias buscan eso: acercarse a los grandes conflictos de gente común, que algo muy pequeño puede cambiar tu vida para siempre. (...) Estoy muy honrado que me hayan elegido para este personaje. Espero hacerlo con el mayor cariño, mayor profesionalismo, tenemos un equipo increíble".

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