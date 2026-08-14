Volverá para atormentarlo: Bernardita tendrá especial aparición ante Luis Emilio en el final de EJDO
En el avance del capítulo 358 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) quedará muy malherido tras el atropello de Bastián (Alonso Quintero), pero pese a lo anterior, estará fuera de peligro.
Mientras se recupera en su cama de hospital, una mano femenina se acercará a la cánula y le inyectará un líquido a la vía.
"Tranquilo, Luis Emilio, no te muevas. Esto va a ser rápido. Esto lo hago por mí y por todas las mujeres que abusaste, por todo el daño que has hecho y por todas las muertes que cargas en tu conciencia", dirá una voz conocida.Ir a la siguiente nota
"Se acabó..."
La imagen de Bernardita (Catalina Guerra) se aparecerá ante Luis Emilio para forzarlo a expiar sus pecados y él, asustado, le rogará que no lo lastime.
"No te muevas. Se acabó, Luis Emilio, se acabó. Es hora de que pagues por todo lo que has hecho", dirá la fallecida madre de los hermanos Walker mientras su esposo cierra lentamente los ojos.Ve el capítulo en