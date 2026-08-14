Por Jessi y Bernardita: Bastián atropelló a su propio padre para evitar que huyera del país en EJDO

14 ag. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 357 de El Jardín de Olivia, el aeródromo tenía la avioneta lista para partir, pero Luis Emilio (Alejandro Trejo) se dio cuenta que Bastián (Alonso Quintero) estaba en la pista.

Hasta el último minuto, su hijo más rebelde se las ingeniaba para entorpecerle las cosas y si ya se deshizo de su padre, Bastián no sería problema, por lo que disparó en varias oportunidades contra el parabrisas de su auto.

El joven retrocedió con su auto para evitar ser herido, pero entonces recordó a las mujeres más importantes de su vida: Bernardita (Catalina Guerra) y Jessica (Ignacia Sepúlveda).

El Jardín de Olivia / Mega

El desgarrador llanto de su polola tras ser víctima de abuso y la imagen de su madre fallecida en la clínica le hicieron tomar una decisión. Pese a la balacera, Bastián apretó el acelerador para golpear directamente a Luis Emilio.

El empresario golpeó su cabeza contra el vidrio y su cuerpo se elevó por sobre el vehículo para caer inconsciente sobre el frío pavimento.